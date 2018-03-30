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أخبار العالم

وزيرا خارجية فرنسا واليابان يبحثان قضية «سكريبال» والاتفاق النووي الإيراني

الجمعة 30/مارس/2018 - 11:08 م
وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان
أ ش أ
بحث وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني تارو كونو، قضية الجاسوس الروسي السابق (سكريبال) والاتفاق النووي الإيراني وآخر التطورات في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، انييس فون دير مول، أن لودريان، ووزير الخارجية الياباني، أكدا أهمية مواصلة تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني من جانب كافة الأطراف، والتزامهم بهدف نزع الأسلحة النووية بشكل كامل ونهائي يمكن التحقق منه في شبه الجزيرة الكورية.

وأكد جون ايف لودريان الأهمية التي توليها فرنسا لمؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب المرتقب بباريس في 26 إبريل، موجها الدعوة لليابان للمشاركة فيه.

من ناحية أخرى، أكدت المتحدثة أن بلادها تدعم قوات سوريا الديمقراطية في مكافحة تنظيم (داعش) الإرهابي وتشيد بالنجاحات التي حققتها ضد الإرهاب، مشيرة إلى استمرار التزام باريس بهذه المعركة المشتركة وإلى عدم اعتزامها القيام بعملية جديدة في شمال سوريا خارج ما تقوم به في إطار التحالف الدولي ضد (داعش).

وأضافت أن فرنسا تعمل على إرساء الاستقرار في المناطق المحررة من قبضة (داعش) في شمال سوريا وتدعو إلى إقامة حكم شامل يمثل كافة السكان في المنطقة.

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