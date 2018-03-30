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محافظات

بدء العمل بموقع أبراج الضغط العالي المنهارة بـ «طريق توشكى» جنوبي أسوان

الجمعة 30/مارس/2018 - 11:15 م
موقع أبراج الضغط
موقع أبراج الضغط العالي المنهارة بطريق توشكى جنوبي أسوان
أ ش أ
انتهت فرق الصيانة التابعة لوزارة الكهرباء من إخلاء موقع الأبراج الأربع التي سقطت بطريق أسوان - توشكى عقب العاصفة الترابية التي ضربت محافظة أسوان أمس الأول الأربعاء، وتسببت فى قطع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من مدينة أبو سمبل جنوبي المحافظة.

وقال المهندس أحمد فتحي رئيس قطاع المشروعات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بأسوان إن فرق صيانة الكهرباء أخلت موقع الأبراج الأربعة التي تعرضت للسقوط ، ورفعت الأسلاك من الأرض عقب تعرضها للانهيار بسبب العاصفة الترابية ، موضحًا أنه تم الاستعانة بعدد كبير من فرق الصيانة وشركتين متخصصتين في تركيب أبراج الكهرباء وعدد من الأوناش من أجل سرعة الانتهاء من العمل وعودة التيار الكهربي في أسرع وقت.

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