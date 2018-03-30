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رياضة

الغضب يسيطر على مدرب أهلي جدة بسبب تقنية الفيديو

الجمعة 30/مارس/2018 - 11:15 م
صدى البلد
نور عادل
أبدى الأوكراني سيرجي ريبروف، مدرب أهلي جدة، غضبه من عدم استفادة فريقه، من تقنية الفيديو، في الحصول على ركلتي جزاء، أمام الفيصلي، اليوم الجمعة.

وخسر الأهلي أمام مضيفه الفيصلي، بهدف نظيف، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين، بعد أن حسمت تقنية الفيديو، عبور تسديدة البرازيلي إدواردو، مهاجم الفيصلي، لخط مرمى الأهلي.

وقال ريبروف، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "أعتقد أن الفريق كان مرهقًا للغاية، لأن هناك 9 لاعبين دوليين شاركوا مع المنتخب السعودي أمام بلجيكا قبل يومين، ثم سافروا لعدة ساعات عبر الطائرة، ليلعبوا اليوم في اللقاء".

وأضاف: "لا يوجد مكان في العالم، يلعب فيه لاعب، مباراتين، خلال يومين فقط، أرى أن اللاعبين الدوليين كانوا يستحقون يوم راحة إضافي على الأقل، ولكن هذا ليس السبب الوحيد، وإنما توجد مجموعة من الأسباب، أهمها أننا لم نستغل الفرص".

وتابع: "إذا كان الحكم رأى هدف الفيصلي، من خلال تقنية الفيديو، فلماذا لم يشاهد ركلتي جزاء يستحقهما أهلي جدة، بنسبة 100 بالمئة؟".

وختم ريبروف، حديثه بقوله "عموما نحن خسرنا بطولة، والآن تركيزنا ينصب على الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا".

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