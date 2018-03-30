بيرو تكشف عن أهم أولوياتها بعد مونديال روسيا

أكد رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم، إدوين أوبييدو، اليوم الجمعة، أنه يضع التجديد للأرجنتيني ريكاردو جاريكا، المدير الفني للمنتخب الأول، أهم أولوياته.



وقال "أوبييدو"، في مقابلة نشرتها جريدة "إل كوميرسيو" المحلية، اليوم الجمعة، "إدارة الاتحاد كانت دائما خير داعم للمدير الفني، من حيث الثقة، وتذليل العقبات أمامه، والدعم اللوجستي.. أولويتنا هي تجديد عقد جاريكا".



إلا أن المسئول الأول عن الكرة في البلد اللاتيني، أكد أنهم سيتحدثون عن هذا الأمر "في موعده"، حيث أن جاريكا أشار في وقت سابق، إلى أنه سينتظر حتى نهاية مونديال روسيا، الصيف المقبل، لاتخاذ قرار حول مستقبله.



وأضاف: "لا أعتقد أن الأمر سيتوقف فقط على الجانب المادي.. هناك أمور كثيرة عند تجديد عقد المدير الفني، نحن مستعدون ونشعر بالهدوء للتحدث مع البروفيسور ريكاردو جاريكا، بعد المونديال".



ولفت إلى أن تأهل "البلانكي روخا" لمونديال روسيا، رفع من قيمة المنتخب، ولهذا فهو يتوقع أن تزداد عوائد الحقوق الإعلامية "أربعة أضعاف"، بحلول مونديال قطر 2022.



كما كشف أوبييدو عن أن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، يتفقد للمرة الأولى خلال الشهر المقبل، الملاعب التي ستستضيف مونديال دون 17 عاما، الذي تنظمه بيرو، العام القادم.