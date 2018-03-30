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منوعات

اختراق حسابات 150 مليون مستخدم لتطبيق رياضي شهير

الجمعة 30/مارس/2018 - 11:25 م
صدى البلد
محمد طاهر
استهدفت عملية قرصنة إلكترونية تطبيقا شهيرا في مجال اللياقة البدنية، وهو ما أثر على حسابات 150 مليون مستخدم.

قالت شركة "أندر آرمر" الأمريكية، التي تملك تطبيق "MyFitnessPal"، إن عناوين البريد الإلكتروني وكلمات السر وأسماء المستخدمين ربما تعرضت للسرقة، لكن الشركة أكدت على أن كلمات السر تتمتع بالحماية عبر نظام تشفير قوي.

ووفقًا لـ"بي بي سي" وقعت عملية الاختراق في أواخر فبراير، لكنها اكتشفت في 25 مارس، وقالت الشركة إنها اتخذت إجراءات سريعة لـ"تحديد طبيعة ومدى المشكلة" وتنبيه مستخدمي التطبيق بشأن الحادث.

ويساعد تطبيق "MyFitnessPal" مستخدميه على متابعة أنظمتهم الغذائية وبرامجهم للتمارين الرياضية.

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