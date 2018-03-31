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بنات البلد

أطعمة تحميك من مخاطر التعرض لأمراض اللسان

السبت 31/مارس/2018 - 12:20 ص
صدى البلد
علا أحمد
لا يعلم الكثير من أفضل الأطعمة التى تساهم فى الوقاية من مخاطر التعرض للكثير من المشكلات الصحية، وهو ما يجعلنا نقع فى الكثير من المخاطر الصحية التى قد تؤثر علينا بصورة كبيرة.

فكما جاء فى موقع "بولد سكاى" الهندى، فهناك مجموعة من من الأطعمة التى تساعد فى الوقاية من مخاطر الكثير من المشكلات الصحية، وتتمثل تلك الأطعمة فى الآتى:

- الألوفيرا.
- زيت جوز الهند.
- الزبادى.
- الملح.
- الكركم.
- الامتناع عن التدخين.
- الامتناع عن الكحوليات.
- تناول المياه.

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