صاحبة صورة التايمز: «شاركت في الانتخابات بإرادتي وليس برشوة أو خوف»

قالت إسراء هليل، صاحبة الصورة المنشورة في جريدة التايمز البريطانية، إنها شاركت في العملية الانتخابية بإرادتها الحرة وليس برشوة أو خوف، كما ذكرت الصحيفة البريطانية، موضحا أن ما حدث هو قيام أحد مصورى الصحيفة بالتقاط صورة لها.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، اليوم، "أردت توضيح الصورة من خلال برنامج لأن جريدة التايمز أساءت استغلال صورتي ولم يتحدث معي أي مراسل أو مراسلة من الجريدة".



وأعربت "هليل" عن حزنها الشديد من استخدام التايمز البريطانية لصورتها بشكل سيئ.