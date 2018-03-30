«الوفد»: 2533 شاركوا في الانتخابات وأعضاء الحزب رفضوا تعديل اللائحة.. صور

قال اللواء محمد الحسيني أمين الصندوق في حزب الوفد، إن الانتخابات تمت في أجواء من العرس الديمقراطي، موضحا أنه عرض التقرير السياسي والمالي، كما تم اختيار رئيس جديد وتولي الإشراف المجلس القومي لحقوق الإنسان.



بدوره أكد ممثل المجلس القومي، أن المجلس راقب بناء على طلب الحزب من خلال مجموعة من المتخصصين والمدربين على إدارة العملية الانتخابية، معلنا نتيجة الانتخابات والتي جاءت كالآتي: شارك في الانتخابات ٢٥٣٣ناخب في العملية، ٢٤٧٧صوتا صحيحا و٥٦ باطلا، امتنع ٣، وافق على تعديل اللائحة ١١٩٦، واعترض ١٢٨١ ناخبا.



وفاز المستشار بهاء أبو شقة بواقع ١٣٨٤ وحسام الخولي ٩٠٠ صوت وياسر حسان ١٩٣ وعلاء شوالي ٢٤ وسيد طه ٢.

