وزير القوى العاملة: محور قناة السويس سيوفر مليون فرصة عمل.. فيديو

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن العاصمة الإدارية الجديدة ستجذب عددا ضخما من العمالة، لافتًا إلى أن 85% من العمالة الموجودة حاليا بالموقع عمال بناء.



وأشار "سعفان"، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الجمعة، تقديم الإعلامي محمد موسى، إلى أن محور قناة السويس سيوفر وحده مليون فرصة عمل.



وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد لقاءات متعددة بين الوزارة وأصحاب الأعمال لتثقيفهم بالقوانين الخاصة بهم، مع الاستماع لمطالبهم.

