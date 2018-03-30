البيت الأبيض: الحوثيون ردوا على جهود الأمم المتحدة بتهديدات قصف السعودية

قال البيت الأبيض، إن الحوثيين ردوا على جهود الأمم المتحدة لإحياء العملية السياسية في اليمن بالتهديد بإطلاق مزيد من الصواريخ على السعودية، كالتي أطلقوها الأحد الماضي.



وأضاف البيت الأبيض، في بيان له، أن هذه التصرفات تثير الشكوك حول مدى التزام الحوثيين بعملية السلام، وتثبت أن الحرس الثوري الإيراني مستمر في إفشال العملية السياسية وتصعيد الاعتداءات وزعزعة استقرار المنطقة، من خلال إمداد الحوثيين وجهات أخرى بالأسلحة.



وأكد أن الولايات المتحدة ستظل ثابتة على مساعدة شركائها في الدفاع عن أنفسهم، وتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية، ودعم عملية السلام الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة للمساعدة في حل النزاع وتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.