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برلمان

«أبو شقة»: لن تكون هناك ديمقراطية في مصر بدون حزب الوفد.. صور

الجمعة 30/مارس/2018 - 11:41 م
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة
فريدة على - معتز الخصوصى
أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد الجديد، أنه لن يغلق مقر الحزب أمام عودة الطيور المهاجرة للوفد، مشيرا إلى أنه لن تكون ديمقراطية فى مصر بدون الوفد الذي أجرى انتخابات تاريخية وتقبل الرأي والرأي الآخر.

وتوجه أبو شقة خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقب فوزه برئاسة الحزب، بالشكر لمن أعطاه صوته ومن لم يعطه، مؤكدا أن تطوير الصحيفة مسئوليته الشخصية وانه سيسعى لأن تكون الصحيفة في مقدمة العمل.

وتابع: "سأكون امام قيادة جماعية وقرار مؤسسي ديمقراطي وسنكون على قلب رجل واحد وسنمد أيدينا للجميع".

فاز المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام لحزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، برئاسة «الوفد» لمدة 4 سنوات (2018-2022) خلفا للدكتور السيد البدوي رئيس الحزب السابق، في الانتخابات التي أجراها الحزب، اليوم الجمعة.

وتفوق أبو شقة على المهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الوفد، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول.

«أبو شقة»: لن تكون هناك ديمقراطية في مصر بدون حزب الوفد.. صور
«أبو شقة»: لن تكون هناك ديمقراطية في مصر بدون حزب الوفد.. صور
«أبو شقة»: لن تكون هناك ديمقراطية في مصر بدون حزب الوفد.. صور
«أبو شقة»: لن تكون هناك ديمقراطية في مصر بدون حزب الوفد.. صور
«أبو شقة»: لن تكون هناك ديمقراطية في مصر بدون حزب الوفد.. صور
«أبو شقة»: لن تكون هناك ديمقراطية في مصر بدون حزب الوفد.. صور
«أبو شقة»: لن تكون هناك ديمقراطية في مصر بدون حزب الوفد.. صور
«أبو شقة»: لن تكون هناك ديمقراطية في مصر بدون حزب الوفد.. صور

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