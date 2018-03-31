ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

اقتصاد

صندوق النقد: حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية تسجل أدنى مستوى في 4 سنوات

السبت 31/مارس/2018 - 01:47 ص
الدولار ينخفض
الدولار ينخفض
رويترز
أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي نشرت الجمعة، أن حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية من العملات انخفضت في الربع الأخير من 2017 إلى أدنى مستوى في أربع سنوات، بينما ارتفعت حصص العملات الأخرى في الاحتياطيات.

وأشارت البيانات إلى أن حصة الدولار الأمريكي تراجعت في الربع الرابع إلى 62.7 بالمئة من 63.5 بالمئة في الربع الثالث من 2017.

ووفقا لبيانات صندوق النقد فإن هذه هي أصغر حصة للدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية للنقد الأجنبي منذ أن بلغت 61.24 بالمئة في الربع الرابع من 2013.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن حصة اليورو في الاحتياطيات العالمية للعملات كانت الأكبر منذ الربع الرابع من 2014 وأن حصة الين الياباني سجلت أعلى مستوى منذ الربع الرابع من 2002 بينما واصلت حصة اليوان الصيني النمو للربع الثاني على التوالي.

ترشيحاتنا

مؤشرات أولية.. «أبو شقة» يكتسح «الخولي» في انتخابات رئاسة «الوفد»..فيديو

زوجة «شهيد كرداسة» تكشف كيفية قتل الإرهابيين لزوجها.. صور

عماد أبو حسين: إيطاليا فتحت تحقيقا في وفاة «مريم».. فيديو

والد المصرية مريم مصطفى: منزعج وغاضب لعدم دفن ابنتي حتى الآن

محمد صبحي يكشف عن وصيته

محمد بن سلمان يفجر مفاجأة عن مصير بشار الأسد

صالح جمعة يقود الفيصلي للتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين على حساب «أهلي زكريا».. فيديو

«في رد ناري» روسيا تطرد 150 دبلوماسيا أوروبيا من 24 دولة حليفة لبريطانيا

محمود معروف: عبدالحليم حافظ كان بيهرب من الكُتاب بسبب «الفلكة».. فيديو

رمضان صبحي: المدرب المصري متعصب لرأيه فقط

مرتضي منصور: سأرحل عن الزمالك بسبب عبدالله السعيد

معتز الخصوصي يكشف حقيقة «خناقة» مرشحي حزب الوفد.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور

قمصان بيضاء بأكمام واسعة في موضة صيف 2018.. صور

ملابس أنيقة وراقية للمحجبات في صيف 2018.. صور

في ذكرى وفاته الـ 41.. «صدى البلد» داخل منزل «العندليب» بالزمالك.. صور

عريس وعروسة "زملكاوية" يحتفلان بزفافهما في النادي .. صور

فيديو

محمود معروف يكشف لـ «صدى البلد» حقيقة زواج العندليب من سعاد حسني
«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو».. «الإسكان»: طرح 100 ألف وحدة سكنية خلال أيام.. وتفاصيل جديدة عن مقتل «مريم» في بريطانيا يكشفها محامي الأسرة.. وتعرف على موعد استقالة الحكومة الحالية
«لعشاق الكوارع والفتة» تعرفي على أفضل طريقة لتحضيرها مع الشيف الشربيني
محمود معروف: عبدالحليم حافظ كان بيهرب من الكُتاب بسبب «الفلكة».. فيديو
محمود معروف لـ «صدى البلد»: «العندليب» تعرض لمحاولة قتل في صغره

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟