وزير الخارجية الفلسطيني يحذر أمريكا من تعطيل نتائج جلسة مجلس الأمن التشاورية

حذر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي الإدارة الأمريكية من إحباط جهود جلسة مشاورات مجلس الأمن الدولي ومنع صدور أي إدانة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها التي ارتكبتها اليوم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.



وقال المالكي ـ في تصريحات مساء الجمعة ـ " إن هذه الإدارة اعتمدت سياسة العداء بحق كل ما هو فلسطيني، ومنعت بناء على تلك السياسة مجلس الأمن أن يأخذ دوره المطلوب في إدانة جرائم إسرائيل التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني أو في تبني إجراءات عقابية بحق دولة الاحتلال".



وأضاف " في حال أقدمت الادارة الأمريكية على هذا الإجراء سنجد أنفسنا متوجهين للجمعية العامة للأمم المتحدة لدعوتها للانعقاد تحت بند (متحدون من أجل السلام) ، لإدانة سياسة المنع الأمريكية بحق قرارات مجلس الأمن حول حقوق الشعب الفلسطيني ، وبإلحاق الهزيمة بها مرة أخرى".



يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا تشاوريا غير رسمي حول قطاع غزة الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم بتوقيت نيويورك.