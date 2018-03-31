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أخبار العالم

مسلحون يقتلون 36 شخصا شمالي نيجيريا

السبت 31/مارس/2018 - 12:21 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
أعلنت السلطات المحلية في ولاية زمفارا شمالي نيجيريا مقتل 36 راعيا بهجوم شنه مسلحون.

وقال المتحدث باسم شرطة زمفارا محمد شيبو - حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، الجمعة - "هاجم مسلحون على دراجات نارية قرية باون داجي وقتلوا 15 شخصا".

من جهته، أكد زعيم قبلي العثور على 36 جثة، مضيفا أن قوات الأمن تواصل عمليات البحث عن جثث أخرى.

وانتشر الجيش النيجيري عام 2016 في ولاية زمفارا الشمالية التي بات الخطف لطلب فدية وسرقة المواشي منتشرا فيها على نطاق واسع ، إذ تشكل المجموعات الريفية معظم السكان وغالبيتهم من المسلمين الذين يعيشون على تربية الماشية والصيد والزراعة.

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