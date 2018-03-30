البدوي مهنئا «أبو شقة»: الوفديون أصبح لهم رئيس جديد .. صور

قال الدكتور سيد البدوى رئيس حزب الوفد، المنتهية ولايته، ان الحزب قدم اليوم نموذجا ديمقراطيا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد فى احتفالية كبيرة حضرها الوفديون، مشيرا الى ان هذه الانتخابات جاءت بعد انتهاء ولايته كرئيس لفترتين وليسلّم الحزب لرئيس جديد.



أكد "البدوى" خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى لحزب الوفد لإعلان نتيجة انتخابات رئاسة الوفد وتعديلات اللائحة، ان المستشار بهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد الجديد، شاركنى فى إدارة الحزب لمدة ٨ سنوات ، حينما كان نائب لرئيس الحزب وسكرتير عام الحزب.



وهنأ رئيس حزب الوفد الوفديين وحزب الوفد والمستشار بهاء ابو شقة متمنيا له كل التوفيق فى المرحلة المقبلة، مؤكدا ان الوفديين اصبح لهم رئيس جديد وملتفون حوله.



وفاز المستشار بهاء ابو شقة بواقع ١٣٨٤ وحسام الخولي ٩٠٠ صوت و ياسر حسان، ١٩٣ و علاء شوالي ٢٤ وسيد طه ٢.