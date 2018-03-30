ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

برلمان

البدوي مهنئا «أبو شقة»: الوفديون أصبح لهم رئيس جديد .. صور

الجمعة 30/مارس/2018 - 11:49 م
الدكتور البدوى رئيس
الدكتور البدوى رئيس حزب الوفد
فريدة على - معتز الخصوصى
قال الدكتور سيد البدوى رئيس حزب الوفد، المنتهية ولايته، ان الحزب قدم اليوم نموذجا ديمقراطيا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد فى احتفالية كبيرة حضرها الوفديون، مشيرا الى ان هذه الانتخابات جاءت بعد انتهاء ولايته كرئيس لفترتين وليسلّم الحزب لرئيس جديد.

أكد "البدوى" خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى لحزب الوفد لإعلان نتيجة انتخابات رئاسة الوفد وتعديلات اللائحة، ان المستشار بهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد الجديد، شاركنى فى إدارة الحزب لمدة ٨ سنوات ، حينما كان نائب لرئيس الحزب وسكرتير عام الحزب.

وهنأ رئيس حزب الوفد الوفديين وحزب الوفد والمستشار بهاء ابو شقة متمنيا له كل التوفيق فى المرحلة المقبلة، مؤكدا ان الوفديين اصبح لهم رئيس جديد وملتفون حوله.

وفاز المستشار بهاء ابو شقة بواقع ١٣٨٤ وحسام الخولي ٩٠٠ صوت و ياسر حسان، ١٩٣ و علاء شوالي ٢٤ وسيد طه ٢.
البدوي مهنئا «أبو شقة»: الوفديون أصبح لهم رئيس جديد .. صور
البدوي مهنئا «أبو شقة»: الوفديون أصبح لهم رئيس جديد .. صور
البدوي مهنئا «أبو شقة»: الوفديون أصبح لهم رئيس جديد .. صور
البدوي مهنئا «أبو شقة»: الوفديون أصبح لهم رئيس جديد .. صور
البدوي مهنئا «أبو شقة»: الوفديون أصبح لهم رئيس جديد .. صور
البدوي مهنئا «أبو شقة»: الوفديون أصبح لهم رئيس جديد .. صور
البدوي مهنئا «أبو شقة»: الوفديون أصبح لهم رئيس جديد .. صور
البدوي مهنئا «أبو شقة»: الوفديون أصبح لهم رئيس جديد .. صور
البدوي مهنئا «أبو شقة»: الوفديون أصبح لهم رئيس جديد .. صور
البدوي مهنئا «أبو شقة»: الوفديون أصبح لهم رئيس جديد .. صور
البدوي مهنئا «أبو شقة»: الوفديون أصبح لهم رئيس جديد .. صور

ترشيحاتنا

نيمار يكشف لأول مرة حقيقة رحيله عن باريس سان جيرمان

صالح جمعة يقود الفيصلي للتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين على حساب «أهلي زكريا».. فيديو

رمضان صبحي: المدرب المصري متعصب لرأيه فقط

بالرسم.. النجم العالمي جيم كاري يشعل "تويتر" بسخريته من ترامب

اختراق حسابات 150 مليون مستخدم لتطبيق رياضي شهير

محكمة أمريكية: يجب التحذير من مخاطر القهوة

قناة إسرائيلية: مصر وإسرائيل تمتلكان أدلة على علاقة الفراعنة بالكائنات الفضائية

شاهد .. أكاديمية الشرطة تستقبل 150 من طلبة الجامعات

«الأرصاد»: طقس الغد لطيف على شمال البلاد مائل للحرارة جنوبا

15 معلومة عن المستشار بهاء أبو شقة بعد فوزه برئاسة حزب الوفد

تناولي كوب من الماء الدافئ بالعسل الأبيض يوميا.. لهذا السبب

أمين الفتوى يوضح حكم تناول مخدر «الحشيش»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور

قمصان بيضاء بأكمام واسعة في موضة صيف 2018.. صور

ملابس أنيقة وراقية للمحجبات في صيف 2018.. صور

في ذكرى وفاته الـ 41.. «صدى البلد» داخل منزل «العندليب» بالزمالك.. صور

عريس وعروسة "زملكاوية" يحتفلان بزفافهما في النادي .. صور

فيديو

«لعشاق الكوارع والفتة» تعرفي على أفضل طريقة لتحضيرها مع الشيف الشربيني
محمود معروف: عبدالحليم حافظ كان بيهرب من الكُتاب بسبب «الفلكة».. فيديو
محمود معروف لـ «صدى البلد»: «العندليب» تعرض لمحاولة قتل في صغره
شاهد .. أكاديمية الشرطة تستقبل 150 من طلبة الجامعات
شاهد.. الداخلية تحتفل بأسر الشهداء بمناسبة عيد الأم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟