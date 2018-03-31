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أخبار العالم

محمد بن سلمان يفجر مفاجأة عن مصير بشار الأسد

السبت 31/مارس/2018 - 12:19 ص
بن سلمان وبشار الأسد
بن سلمان وبشار الأسد
أحمد قاسم
أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة، أمر مستبعد.

وقال ولي العهد السعودي في تصريحات لمجلة "تايم" الأمريكية، مساء الخميس إن "بشار الأسد باق في السلطة، ونعتقد أنه ليس من مصلحة الرئيس السوري ترك الإيرانيين يفعلون ما يريدون فعله في سوريا".

وشدد الأمير بن سلمان على ضرورة أن يحافظ الجيش الأمريكي على وجوده في سوريا، على الرغم من إعلان الرئيس دونالد ترامب مؤخرا بأن قوات بلاده ستنسحب من هناك قريبا.

وأضاف بن سلمان: "نعتقد أن القوات الأمريكية يجب أن تبقى لفترة متوسطة على الأقل، إن لم تكن على المدى الطويل".

ورأى أن بقاء القوات الأمريكية على الأرض السورية هو "الجهد الأخير لمنع إيران من الاستمرار في توسيع نفوذها".

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