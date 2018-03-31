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برلمان

نائبة إمبابة تشكر الأهالي على مشاركتهم المشرفة في انتخابات الرئاسة

السبت 31/مارس/2018 - 01:02 ص
الدكتور شادية ثابت
الدكتور شادية ثابت
أحمد أيمن
توجهت الدكتور شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بالشكر والتحية والتقدير لأهالى وعائلات إمبابة، شبابها وشيوخها، وسيدات وبنات إمبابة، على مشاركتهم المشرفة فى الانتخابات الرئاسية، وعلى وطنيتهم المخلصة.

وأضافت ثابت في بيان لها، أنه رغم دعوات المقاطعة التى روج لها الإخوان الإرهابيون، إلا أنها لم ولن تؤثر، وعلى الرغم من ضعف موقف الأحزاب السياسية وفى القيام بدورهم التوعوى بأهمية المشاركة السياسية، موضحة أن مشاركة أهالى إمبابة احتلت المركز الأول على مستوى محافظة الجيزة، مما يدل على وطنية وإخلاص شعب مصر، وعلى أنهم يصطفون خلف القيادة السياسية، فى رسالة منهم إلى استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي، رغم صعوبة هذه القرارات إلا أننا سنشعر فائدتها فى السنوات القادمة.

وكررت النائبة، شكرها مرة أخرى إلى أهالى إمبابة، مؤكدة أن هذا ليس بالغريب عليهم وإنما دائما يثبتون يوما بعد يوم أن المعدن الأصيل للشعب المصرى ظهر بالانتخابات والمشاركة.

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