ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

منوعات

مطاردة أضخم تمساح قاتل بالعالم في الفلبين.. صور

السبت 31/مارس/2018 - 06:16 ص
صدى البلد
أحمد شريف
يطارد القرويون في الفلبين تمساحًا هائلًا "يأكله الإنسان" يمكن أن يصل طوله إلى 29 قدمًا، ويهاجم الصيادين والمزارعين والماشية المحلية.

سيكون التمساح الضخم أكبر حيوان مفترس يوجد بالقرية، إذا كان اعتقاد السكان المحليين للتمساح صحيحًا.

وينظم الآن سكان في منطقة اجوسان ديل سور من الفلبين مطاردة للإمساك بالتمساح، يأتي ذلك بعد أن تعرضت امرأة من غير المعروف ما إذا كانت قد نجت لهجوم من قبل التمساح.

وادعى رجل يدعي أنه رأى التمساح القاتل أنه كان مدهشا و بطول 29 مترا.

وفقا للفيديو الذي نشره ديسكفري، إذا كان ادعاء الرجل صحيحا، فإنه سيجعل من الزواحف أكبر حيوان مفترس في العالم.

كما أنه سيصبح الحيوان ثالث أكبر تمساح تم تسجيله على الإطلاق بطول 20.3 قدم.
مطاردة أضخم تمساح قاتل بالعالم في الفلبين.. صور
مطاردة أضخم تمساح قاتل بالعالم في الفلبين.. صور
مطاردة أضخم تمساح قاتل بالعالم في الفلبين.. صور

ترشيحاتنا

القرموطي يشن هجوما على الاحتلال الإسرائيلي: «كيان نجس وكاره للسلام».. فيديو

وزير الإسكان: طرح 630 قطعة أرض للمستثمر الصغير بــ14 مدينة جديدة

أمين الفتوى يوضح حكم الاقتراض من أجل الزواج

شاهد.. محمد بن سلمان يلتقي بيل جيتس

كاتبة كويتية: على العرب أن يقفوا إجلالًا واحتراما للشعب المصري

أمين الفتوى يرد على من تصوم فى رمضان وقت حيضها

برلماني: المشاركة الواسعة في انتخابات الرئاسة تؤكد انتصار المصريين

«ديلي ميل»: قارة إفريقيا ستنشطر إلى نصفين

اليوم.. الحكم فى دعوى إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات

خبراء الاقتصاد يرحبون بقرار " المركزي" بخفض سعر الفائدة وتوقعات بتحسن مناخ الاستثمار

شاهد.. لحظة دهس طفل أثناء عبوره الشارع

«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو».. «الإسكان»: طرح 100 ألف وحدة سكنية خلال أيام.. وتفاصيل جديدة عن مقتل «مريم» في بريطانيا يكشفها محامي الأسرة.. وتعرف على موعد استقالة الحكومة الحالية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور

قمصان بيضاء بأكمام واسعة في موضة صيف 2018.. صور

ملابس أنيقة وراقية للمحجبات في صيف 2018.. صور

في ذكرى وفاته الـ 41.. «صدى البلد» داخل منزل «العندليب» بالزمالك.. صور

عريس وعروسة "زملكاوية" يحتفلان بزفافهما في النادي .. صور

فيديو

شاهد.. القرموطي يتضامن مع الفلسطينيين بكتابة «راجع لبلادي» بالرمال
القرموطي يشن هجوما على الاحتلال الإسرائيلي: «كيان نجس وكاره للسلام».. فيديو
محمود معروف يكشف لـ «صدى البلد» حقيقة زواج العندليب من سعاد حسني
«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو».. «الإسكان»: طرح 100 ألف وحدة سكنية خلال أيام.. وتفاصيل جديدة عن مقتل «مريم» في بريطانيا يكشفها محامي الأسرة.. وتعرف على موعد استقالة الحكومة الحالية
«لعشاق الكوارع والفتة» تعرفي على أفضل طريقة لتحضيرها مع الشيف الشربيني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟