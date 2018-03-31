مطاردة أضخم تمساح قاتل بالعالم في الفلبين.. صور

يطارد القرويون في الفلبين تمساحًا هائلًا "يأكله الإنسان" يمكن أن يصل طوله إلى 29 قدمًا، ويهاجم الصيادين والمزارعين والماشية المحلية.



سيكون التمساح الضخم أكبر حيوان مفترس يوجد بالقرية، إذا كان اعتقاد السكان المحليين للتمساح صحيحًا.



وينظم الآن سكان في منطقة اجوسان ديل سور من الفلبين مطاردة للإمساك بالتمساح، يأتي ذلك بعد أن تعرضت امرأة من غير المعروف ما إذا كانت قد نجت لهجوم من قبل التمساح.



وادعى رجل يدعي أنه رأى التمساح القاتل أنه كان مدهشا و بطول 29 مترا.



وفقا للفيديو الذي نشره ديسكفري، إذا كان ادعاء الرجل صحيحا، فإنه سيجعل من الزواحف أكبر حيوان مفترس في العالم.



كما أنه سيصبح الحيوان ثالث أكبر تمساح تم تسجيله على الإطلاق بطول 20.3 قدم.

