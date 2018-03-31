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برلمان

نائب طهطا: دائرتي الأعلى تصويتا في انتخابات الرئاسة بسوهاج

السبت 31/مارس/2018 - 02:03 ص
النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم
أحمد أيمن
حصلت اللجنة العامة رقم 4 ومقرها قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج مسقط رأس الإعلامي مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة مركز طهطا على المراكز الأول في التصويت بانتخابات رئاسة الجمهورية 2018 بنسبة 44.4 %.

وجاء عدد المقيدين بكشوف الناخبين بالدائرة 91815 صوتا، حضر منهم في الانتخابات 40733 صوتا، منهم 3436 صوتًا باطلًا و37297 صوتًا صحيحًا، حصل منهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، وشهرته "عبد الفتاح السيسي " على 35934 صوتًا، بينما حصل المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى محمد، وشهرته " موسى مصطفى موسى " على 1363 صوتا، فيما سجلت اللجنة العامة رقم 16 بمركز شرطة طهطا عدد أصوات بلغت 64461، حصل منهم السيسي على 58938 صوتًا.

وأشار النائب مصطفى سالم، إلى أنه نظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور كل القوى السياسية وممثلي الأحزاب والمجتمع المدني وعمد ومشايخ جميع قرى ونجوع مركز طهطا وعائلاتها ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وحث المواطنين فيه على المشاركة في الانتخابات والنزول لصناديق الاقتراع ، فضلًا عن حضوره ومشاركته في كافة المؤتمرات بنطاق الدائرة على مستوى المركز والمدينة والتي تحدث فيها عن ضرورة النزول والمشاركة في الانتخابات واختيار رئيس مصر القادم لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح والاستقرار السياسي والأمني ومحاربة قوي الإرهاب والجماعات المتطرفة.

ووجه وكيل لجنة الخطة والموازنة رسالة شكر وتقدير لجميع عائلات مركز ومدينة طهطا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " لمشاركتهم الفعالة في انتخابات الرئاسة واحتشادهم أمام اللجان وتحملهم حرارة الجو، وإصرارهم على الخروج للتصويت في الساعات الأخيرة من اليوم الثالث من عملية التصويت رغم العاصفة الترابية التي اجتاحت كافة قرى ومراكز ومدن المحافظة، مما أظهر طهطا بلد العلم والتنوير بمظهر مشرف على مستوى المحافظة.

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