وزير الخارجية الروماني: هناك تواجد قوي للجواسيس الروس في رومانيا

قال وزير الخارجية الروماني تيودور ميليسكانو، الجمعة، "إن هناك تواجدا قويا للغاية للجواسيس الروس في رومانيا".



وأضاف ميليسكانو، وفقا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، أنه "لا يعرف عدد الجواسيس الروس في بلاده لكن يمكنه الشعور بتواجدهم القوي".



وذكرت الشبكة أن العلاقة بين روسيا ورومانيا توترت بعد طرد بوخارست دبلوماسيا روسيا هذا الأسبوع على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا.



وكان فاليري كوزمين السفير الروسي في رومانيا قد وصف طرد الدبلوماسيين الروس بأنه "مظهر من مظاهر الجنون السياسي العام" ، ورد عليه ميليسكانو رد اليوم قائلا " إن الجنون كان الهجوم على الجاسوس الروسي السابق في بريطانيا".