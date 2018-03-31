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برلمان

«إسكان البرلمان»: فوز السيسي بالرئاسة سيدفعه لاستئصال الإرهاب

السبت 31/مارس/2018 - 07:03 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أحمد أيمن
أكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الانتخابات الرئاسية مرحلة فارقة في تاريخ مصر وفاصل بين مرحلتين، مشيرا إلى أن فوز الرئيس السيسي بالانتخابات سيدفعه للقضاء التام على الإرهاب واستئصاله تماما من البلاد، كما تدفعه لبلورة رؤى متكاملة للاقتصاد الوطني بعد كل المشاكل والتحديات التي مر بها الوطن.

ونوه محمود في بيان له، أن الانتخابات الرئاسية أبهرت العالم كله وتعتبر خطوة كبرى لبناء الوطن، كما أن وقفة المصريين المشهودة أمام صناديق الانتخابات ونزولهم بالملايين يؤكد أن حب الوطنية الجارف لدى المصريين وتعلقهم بالرئيس السيسي ومشاريعه الكبرى كان الدافع الرئيسي لنزولهم الانتخابات.

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