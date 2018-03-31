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فن

محمود معروف يكشف لـ «صدى البلد» حقيقة زواج العندليب من سعاد حسني

السبت 31/مارس/2018 - 02:15 ص
صدى البلد
سعيد فراج - تصوير: عز حسين
قال الناقد والكاتب محمود معروف إن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ لم يتزوج أبدًا، وأنه أحب فتاة في البداية، تدعى "ديدي الشرقاوي"، لافتًا إلى أنه أحب تلك الفتاة حبا جنونيا.

وأضاف محمود معروف خلال ندوته بـ "صدى البلد" أنه حصل على تلك المعلومات من «الحاجة عليا»، شقيقة العندليب الأسمر، لافتًا إلى أن الفتاة التي أحبها "ديدي الشرقاوي"، أصيبت بفيروس في المخ وتوفيت بعد ذلك، وحزن عليها العندليب حزنًا شديدًا.

وأوضح "معروف" أن عبد الحليم حافظ أحب سعاد حسني بالفعل، وكاد أن يتزوجها، لكن شقيقته عارضته، ونصحته بأن يتزوج من غيرها لأنها لن تستطيع التفرغ لرعايته في مرضه، ونفى كل الشائعات التي ترددت حول زواجه من سعاد حسني، ورد على مروجيها بأنه لو كانت أخبارهم صحيحة لحصلت سعاد حسني على ميراثها من العندليب بعد وفاته.

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