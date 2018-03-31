اليوم.. قطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه تقرر قطع الخدمة عن 9 مناطق بألماظة بداية من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت وحتى العاشرة من مساء من نفس اليوم.



وقالت الشركة فى بيان لها، إن قطع الخدمة يأتى نظرا لقيامها بأعمال توصيل خطى السحب والطرد الجديدين برفع ألماظة الجديد.



وتشمل المناطق التى ستشهد قطع للخدمة كل من المدينة العمالية بالماظة -مطار ألماظة -شركة النيل لإنشاء والرصف بشارع الثورة -شارع فيزر بشارع الثورة -المساكن القديمة والجديدة بشارع مهيب قاسم بألماظة -ورشة المترو -النادى الرياضى بألماظة شارع عمر بن الخطاب -مستشفى الطيران.



وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



وأوضحت أنه سيتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.