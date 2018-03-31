برلماني: المشاركة الواسعة في انتخابات الرئاسة تؤكد انتصار المصريين

اعتبر النائب البدري أحمد ضيف عضو مجلس النواب، أن مشاركة نحو 25 مليون مصري في انتخابات الرئاسة المصرية يؤكد إيمان ملايين المصريين بالمشاركة المجتمعية الايجابية في الانتخابات الرئاسية وإيمانهم بضرورة انتصار الدولة المصرية على كل مشاريع الفوضى والمقاطعة.



ونوه ضيف في بيان له، أن نزول المصريين بكثافة للتصويت في الانتخابات في تجربة شهد لها العالم أجمع يؤكد أولا على مساندة المصريين للاستقرار ورغبتهم في مواصلة التنمية، كما يشير إلى رهان المصريين على الرئيس السيسي باعتباره الزعيم القوي القادر على النهوض بالبلاد وقيادة مشروع تنموي حقيقي والتصدي لكافة التحديات الإرهابية والأخطار الخارجية التي تواجه الوطن.



وأعرب النائب عن خالص تهانيه للرئيس السيسي وللشعب المصري بكامله بالفوز الساحق في الانتخابات الرئاسية.