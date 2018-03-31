«الحرية»: سياسة مصر الخارجية تقوم على حماية هوية الدول العربية

أشاد المستشار أحمد البحيري عضو الهيئة العليا لحزب الحرية، بسياسة مصر الخارجية التي تقوم على الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي وخصوصية كل دولة وعدم الاعتداء والحفاظ على الدولة الوطنية العربية من التفكك والانهيار، مؤكدا أنها سياسة أصيلة تنال احترام كل المصريين في الداخل واحترام العالم أجمع في الخارج.



ولفت البحيري في بيان له، إلى أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على مرتكزات أساسية منها عدم السماح للتنظيمات الارهابية والميليشيات الطائفية والمتطرفة بتحقيق مشروعها الفوضوي في العالم العربي والتصدي لكافة الأجندات المخربة، مشيرا إلى أن وقفة مصر القوية أمام الإرهاب والتنظيمات المتشددة كان لها صداها في العالم كله خلال السنوات الأخيرة.



وكان المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، قد أكد أن هدف مصر الاستراتيجى الحفاظ على الأمن القومى والتضامن العربى، والحفاظ على الدولة الوطنية العربية فى مواجهة محاولات التفكك والقوى والتنظيمات والجماعات التى تسعى لتفكيك سلطة ومركزية الدول، وخاصة فى ظل انتشار التنظيمات الإرهابية.