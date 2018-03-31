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محافظات

طلاب صيدلة بني سويف يرفعون شعار "بدمك تقدر تنقذني".. صور

السبت 31/مارس/2018 - 12:48 ص
طلاب صيدلة بنى سويف
طلاب صيدلة بنى سويف
محمد عبد الحليم
نظم مكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة بني سويف "EPSFBeniSuef"، حملة للتوعية بضرورة التبرع بالدم في بني وسويف، وذلك من أجل نشر ثقافة التبرع بالدم وفائدتها على صحة الفرد والمجتمع، من خلال التعامل مع بنك الدم الإقليمي وبنك دم الجامعة.

واستهدفت الحملة طلاب الجامعة والميادين العامة بالإضافة إلى القرى الريفية، وذلك بداية من الحادي عشر و حتى الثامن عشر من شهر مارس.

وركزت الحملة على التوعية من خلال المنصات الإلكترونية للمكتب كالفيسبوك و تويتر و غيرهم، إلى جانب التوعية الفعلية في الشوارع بواسطة أعضاء المكتب من طلبة الصيدلة بجامعة بني سويف، حيث لم تكن تلك المرة الأولى من نوعها في تاريخ المكتب الحافل بمثل هذه الأنشطة والحملات.

الجدير بالذكر أن مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة بني سويف هو عضو كامل في الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة والذي تم تأسيسه عام 1982، قد حاز على تكريم من بنك الدم الإقليمي العام الماضي كأفضل مؤسسة قامت بتجهيز حملة تبرع للدم في مصر.
طلاب صيدلة بني سويف يرفعون شعار "بدمك تقدر تنقذني".. صور
طلاب صيدلة بني سويف يرفعون شعار "بدمك تقدر تنقذني".. صور
طلاب صيدلة بني سويف يرفعون شعار "بدمك تقدر تنقذني".. صور

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