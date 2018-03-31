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أخبار العالم

الكويت تدين الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على المتظاهرين الفلسطينيين

السبت 31/مارس/2018 - 12:46 ص
الاعتداءات جيش الاحتلال
الاعتداءات جيش الاحتلال على الفلسطينين
أ ش أ
صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية بأن الكويت تابعت بألم بالغ أنباء الاعتداءات الوحشية على المتظاهرين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تقوم بها سلطة الاحتلال الإسرائيلي، متحدية بذلك قرارات الشرعية الدولية، ومنتهكة كافة القواعد والأعراف الدولية، ومقوضة كافة جهود السلام في المنطقة.

وقال المصدر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية مساء الجمعة - إن الكويت وانطلاقا من مسؤولياتها حيال قضايا أمتها العربية والإسلامية، ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي ، فقد بادرت وعلى الفور بدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المتظاهرين العزل، والاستخدام المفرط لسلطة الاحتلال للقوة والتصعيد في الأوضاع الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، ‏وأدت الى استشهاد 15 وإصابة 1200، وفق ما أعلن عنه الأشقاء الفلسطينيون.

وأكد أن الكويت تدعم وبشدة المطالب المشروعة للرئيس الفلسطيني بضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ، مجددا إدانة الكويت وشجبها ‏لتلك الأعمال الإجرامية، مطالبا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته التاريخية في حفظ الأمن والسلم الدوليين والتصدي وبشكل فوري لممارسات القمع الإسرائيلية ووضع حد لها.

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