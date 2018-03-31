ولاء حافظ يكشف طريقة حصوله على أطول غطسة في العالم

قال الغطاس العالمى ولاء حافظ، إنه خرج من الخدمة بالقوات البحرية عام 2010، بسبب سقوطه من طائرة حربية على ارتفاع 35 مترا أثناء أحد التدريبات العسكرية وأصيب أثناءها بانزلاق غضروفى بثلاث فقرات وخرج من الخدمة بنسبة عجز 78 %.



وأضاف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء dmc" الجمعة، أنه في 25 يناير 2015 بدأت في التفكير نحو إرسال رسالة سلام للعالم بأن مصر آمنة وخالية من الإرهاب، حينها قررت تنفيذ غطسة بمدينة شرم الشيخ وخاطبت موسوعة جينيس للأرقام القياسية للتحكيم في الحدث وكان الهدف الأساسى منها هو تواجد محكمى الموسوعة البريطانيين في مصر ولكنهم رفضوا التواجد نظرا لوجود بعض الدعوات للتظاهر وقتها وتم إلغاؤها لدواع أمنية.



وشدد حافظ على أنه كان لدى إصرار لتسجيل اسم مصر بموسوعة جينيس للأرقام القياسية وبدأت في إجراء تدريبات، وكان برفقتى فريق كامل من الغواصين الأجانب لتنفيذ أطول غطسة في التاريخ، ثم خاطبت مسئول موسوعة جينيس وقاموا بالرد علينا بالموافقة وتم تنفيذ الغطسة في 4 يونيو 2015 بمنطقة شرم الشيخ حيث قمت بتنفيذ أطول غطسة في العالم ومكثت أطول مدة تحت الماء لمدة 51 ساعة و24 دقيقة و13 ثانية.



وكشف الغطاس العالمي أنه حصل بعد الغطسة على شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية.



ومن جانبه قال د. أشرف صبري، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ إن الكابتن ولاء حافظ شاب قوي ورائع وبطل حقيقي، و نرى في الكابتن ولاء حافظ تاريخ مصر.

