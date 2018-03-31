ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

توك شو

ولاء حافظ يكشف طريقة حصوله على أطول غطسة في العالم

السبت 31/مارس/2018 - 01:40 ص
صدى البلد
توك شو
قال الغطاس العالمى ولاء حافظ، إنه خرج من الخدمة بالقوات البحرية عام 2010، بسبب سقوطه من طائرة حربية على ارتفاع 35 مترا أثناء أحد التدريبات العسكرية وأصيب أثناءها بانزلاق غضروفى بثلاث فقرات وخرج من الخدمة بنسبة عجز 78 %.

وأضاف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء dmc" الجمعة، أنه في 25 يناير 2015 بدأت في التفكير نحو إرسال رسالة سلام للعالم بأن مصر آمنة وخالية من الإرهاب، حينها قررت تنفيذ غطسة بمدينة شرم الشيخ وخاطبت موسوعة جينيس للأرقام القياسية للتحكيم في الحدث وكان الهدف الأساسى منها هو تواجد محكمى الموسوعة البريطانيين في مصر ولكنهم رفضوا التواجد نظرا لوجود بعض الدعوات للتظاهر وقتها وتم إلغاؤها لدواع أمنية.

وشدد حافظ على أنه كان لدى إصرار لتسجيل اسم مصر بموسوعة جينيس للأرقام القياسية وبدأت في إجراء تدريبات، وكان برفقتى فريق كامل من الغواصين الأجانب لتنفيذ أطول غطسة في التاريخ، ثم خاطبت مسئول موسوعة جينيس وقاموا بالرد علينا بالموافقة وتم تنفيذ الغطسة في 4 يونيو 2015 بمنطقة شرم الشيخ حيث قمت بتنفيذ أطول غطسة في العالم ومكثت أطول مدة تحت الماء لمدة 51 ساعة و24 دقيقة و13 ثانية.

وكشف الغطاس العالمي أنه حصل بعد الغطسة على شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ومن جانبه قال د. أشرف صبري، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ إن الكابتن ولاء حافظ شاب قوي ورائع وبطل حقيقي، و نرى في الكابتن ولاء حافظ تاريخ مصر.

ترشيحاتنا

السعودية تلقى القبض على 13 تركيا بتهمة تهديد أمن المملكة

صاحبة صورة التايمز: «شاركت في الانتخابات بإرادتي وليس برشوة أو خوف»

محمد عبده ينجو من «مقالب» رامز جلال 2018

مرتضي منصور: سأرحل عن الزمالك بسبب عبدالله السعيد

شاهد .. أكاديمية الشرطة تستقبل 150 من طلبة الجامعات

محمد صبحي يكشف عن وصيته

قمصان بيضاء بأكمام واسعة في موضة صيف 2018.. صور

معتز الخصوصي يكشف حقيقة «خناقة» مرشحي حزب الوفد.. فيديو

«في رد ناري» روسيا تطرد 150 دبلوماسيا أوروبيا من 24 دولة حليفة لبريطانيا

محمد بن سلمان يفجر مفاجأة عن مصير بشار الأسد

تناولي كوب من الماء الدافئ بالعسل الأبيض يوميا.. لهذا السبب

ارتفاع عدد شهداء «مسيرة العودة» إلى 15 شخصا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور

قمصان بيضاء بأكمام واسعة في موضة صيف 2018.. صور

ملابس أنيقة وراقية للمحجبات في صيف 2018.. صور

في ذكرى وفاته الـ 41.. «صدى البلد» داخل منزل «العندليب» بالزمالك.. صور

عريس وعروسة "زملكاوية" يحتفلان بزفافهما في النادي .. صور

فيديو

محمود معروف يكشف لـ «صدى البلد» حقيقة زواج العندليب من سعاد حسني
«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو».. «الإسكان»: طرح 100 ألف وحدة سكنية خلال أيام.. وتفاصيل جديدة عن مقتل «مريم» في بريطانيا يكشفها محامي الأسرة.. وتعرف على موعد استقالة الحكومة الحالية
«لعشاق الكوارع والفتة» تعرفي على أفضل طريقة لتحضيرها مع الشيف الشربيني
محمود معروف: عبدالحليم حافظ كان بيهرب من الكُتاب بسبب «الفلكة».. فيديو
محمود معروف لـ «صدى البلد»: «العندليب» تعرض لمحاولة قتل في صغره

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟