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أخبار العالم

مقتل 5 عناصر حوثية والجيش اليمني يسيطر على مرتفعات استراتيجية في صعدة

السبت 31/مارس/2018 - 12:44 ص
الحوثيين
الحوثيين
أ ش أ
حقق الجيش اليمني تقدما ميدانيا في جبهة علب شمال محافظة صعدة المحاذية للمملكة العربية السعودية بعد السيطرة على مرتفعات استراتيجية في مديرية باقم إثر معارك شهدتها ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، كما قتل 5 عناصر من هذه الميليشيا بينهم قناص.

وأكد قائد اللواء الخامس حرس حدود بالجيش اليمني العميد صالح قروش، في تصريح نقلته قناة (العربية الحدث) الإخبارية، أن وحدة خاصة من قوات اللواء تمكنت من تنفيذ عملية تسلل ناجحة الى مواقع كانت الميليشيات الحوثية تتمركز فيها وتقع في تبة الحمراء وجناح الصقر.

ولفت إلى أن المناطق التي تمت السيطرة عليها من شأنها قطع خط الإمداد للميليشيات كونها تطل على منطقتي خشبان وأبواب الحديد.

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