جهاد جريشة: هدفي تشريف مصر والعالم العربي في كأس العالم

أعرب الحكم الدولى جهاد جريشة عن سعادته باختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم له لتمثيل مصر في نهائيات كأس العالم بروسيا، قائلا «إنه يهنئ الشعب المصري باختياره للتحكيم بالمونديال».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، الجمعة، أنه خضع لاختبارات منذ عام 2015، من ضمنها قياسات واختبارات طبية، قبل الاختيار النهائي.



وتابع جريشة أن الاتحاد الدولي يراقب أفضل الحكام على مستوى العالم بنظام الميكروسكوب واختيار أفضل الحكام منهم.



وشدد الحكم الدولي على أن هدفي هو تشريف مصر والعالم العربي في كأس العالم بروسيا.