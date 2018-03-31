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القرموطي يشن هجوما على الاحتلال الإسرائيلي: «كيان نجس وكاره للسلام».. فيديو

السبت 31/مارس/2018 - 03:39 ص
جابر القرموطي
جابر القرموطي
هاني حسين
شن الإعلامي جابر القرموطي، هجوما على قوات الاحتلال الصهيوني التي شنت هجوما على الشعب الفلسطيني المسالم الذي خرج في مسيرة العودة الكبري في يوم الأرض، حيث استشهد 14 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال حتى الآن.

وأضاف " القرموطي" في برنامجه " مانشيت القرموطي" المذاع على قناة " النهار"، قائلا:" قوات الإحتلال الإسرائيلي نجسة وتربت على الاغتصاب ووظيفته حماية الكيان الكاره للسلام".

وتساءل قائلا:" أين العالم الحر المنادي بحقوق الإنسان في العالم، ولماذا لا يخرج أحد علينا ببيان يندد أو يدين بما يحدث من جرائم بحق الفلسطينيين؟".

وأكمل:" المواطن العربي حاسس أنه ملوش أي ستين لازمة".

وأردف قائلا:" قوات الاحتلال تريد احتلال كافة شيء متعلق بالشعب الفلسطيني حتى رباط جزمتهم".

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