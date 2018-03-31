بالرسم.. النجم العالمي جيم كاري يشعل "تويتر" بسخريته من ترامب

عكف نجم الكوميديا العالمي جيم كاري خلال الفترة الماضية، على السخرية من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والسياسيين الأمريكيين، وذلك من خلال رسم لوحات ونشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وواجه كاري انتقادات عدة بسبب تلك اللوحات، خاصة لوحته الأخيرة التي أظهر فيها ترامب وهو يأكل كعكة بينما يصرخ، حيث علق عليها قائلأ: "هذا هو رئيسكم الـ45، انظروا إليه إنه يصرخ ولن يتوقف عن ذلك".



كما واجه الممثل الأمريكي جيم كاري عدة انتقادات بسبب لوحة رسمها واعتقد البعض أنها للسكرتير الصحفي للبيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز.



وفي وقت سابق، شارك كاري متابعيه على "تويتر" لوحة أخرى مرسومة لترامب مع تعليق "هذه لوحة لشخصية هدفها الوحيد في الحياة هو الكذب لصالح الأشرار.. وحش".