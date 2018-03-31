ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

رياضة

حارس طنطا يتعرض لحادث قبل يومين من مواجهة الأهلي

السبت 31/مارس/2018 - 12:34 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
تعرض محمد العربى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا لحادث سيارة، بعدما اصطدمت سيارته بأحد أعمدة الإنارة على طريق "طنطا- الإسكندرية" الزراعى أثناء عودته لمنزله صباح اليوم.

وتوجه محمد العربى لأقرب مستشفى من أجل إجراء أشعة للتأكد من عدم وجود إصابات أو كدمات نتيجة الحادث.

اتصل العربى بالجهاز الإدارى لطنطا بقيادة جمال بشير من أجل إبلاغهم بالحادث والتأكيد على تواجده فى مران الفريق عصر اليوم وذلك استعدادا لمباراة الفريق أمام الأهلى.

ترشيحاتنا

«الأرصاد»: طقس الغد لطيف على شمال البلاد مائل للحرارة جنوبا

محمود معروف لـ «صدى البلد»: «العندليب» تعرض لمحاولة قتل في صغره

شرطة باريس تلقي القبض على ملياردير شهير بتهمة اغتصاب مراهقة

ملابس أنيقة وراقية للمحجبات في صيف 2018.. صور

قمصان بيضاء بأكمام واسعة في موضة صيف 2018.. صور

تفاصيل جديدة عن مقتل «مريم» في بريطانيا يكشفها محامي الأسرة.. فيديو

في ذكرى وفاته الـ 41.. «صدى البلد» داخل منزل «العندليب» بالزمالك.. صور

مرتضي منصور: سأرحل عن الزمالك بسبب عبدالله السعيد

رمضان صبحي: المدرب المصري متعصب لرأيه فقط

نيمار يكشف لأول مرة حقيقة رحيله عن باريس سان جيرمان

شاهد.. محمود معروف لـ «صدى البلد»: عبدالحليم حافظ من مكة المكرمة

وزير القوى العاملة: محور قناة السويس سيوفر مليون فرصة عمل.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في أولى حفلاته بالسعودية ويختمها بأغنية "مصري".. صور

قمصان بيضاء بأكمام واسعة في موضة صيف 2018.. صور

ملابس أنيقة وراقية للمحجبات في صيف 2018.. صور

في ذكرى وفاته الـ 41.. «صدى البلد» داخل منزل «العندليب» بالزمالك.. صور

عريس وعروسة "زملكاوية" يحتفلان بزفافهما في النادي .. صور

فيديو

«لعشاق الكوارع والفتة» تعرفي على أفضل طريقة لتحضيرها مع الشيف الشربيني
محمود معروف: عبدالحليم حافظ كان بيهرب من الكُتاب بسبب «الفلكة».. فيديو
محمود معروف لـ «صدى البلد»: «العندليب» تعرض لمحاولة قتل في صغره
شاهد .. أكاديمية الشرطة تستقبل 150 من طلبة الجامعات
شاهد.. الداخلية تحتفل بأسر الشهداء بمناسبة عيد الأم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟