حارس طنطا يتعرض لحادث قبل يومين من مواجهة الأهلي

تعرض محمد العربى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا لحادث سيارة، بعدما اصطدمت سيارته بأحد أعمدة الإنارة على طريق "طنطا- الإسكندرية" الزراعى أثناء عودته لمنزله صباح اليوم.



وتوجه محمد العربى لأقرب مستشفى من أجل إجراء أشعة للتأكد من عدم وجود إصابات أو كدمات نتيجة الحادث.



اتصل العربى بالجهاز الإدارى لطنطا بقيادة جمال بشير من أجل إبلاغهم بالحادث والتأكيد على تواجده فى مران الفريق عصر اليوم وذلك استعدادا لمباراة الفريق أمام الأهلى.