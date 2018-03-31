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حوادث

اليوم.. الحكم على 5 متهمين في قضية «خلية الزيتون الأولى»

السبت 31/مارس/2018 - 02:01 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
رامي المهدي
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، الحكم على 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون الأولى".

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

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