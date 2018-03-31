شاهد.. القرموطي يتضامن مع الفلسطينيين بكتابة «راجع لبلادي» بالرمال

تضامن الإعلامي جابر القرموطي مع الشعب الفلسطيني المناضل من أجل تحرير أرضه، وذلك في ذكرى يوم الأرض، والتي خرج فيها آلاف الفلسطينيين في مسيرة العودة الكبري، والتي استشهد بها 16 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال.



وقام "القرموطي"، بكتابة جملة «راجع لبلادي» بالرمال على الأرض على الهواء، كدليل على تضامنه مع الشعب الفلسطيني الشجاع.



وعلق في برنامجه " مانشيت القرموطي" المذاع على قناة " النهار"، قائلا:" الفلسطينيون لما كتبوا الكلمة دي كانوا عاملين حسابهم على تواجد حالة من حالات الصحوة وليس الغفلة في العالم، وللعلم الناس اللي كتبت الكلمات دي استشهدت النهاردة في مسيرة يوم الأرض".



وتابع: "أنا لو أقدر أروح فلسطين عشان أقف بجانب الفلسطينيين هاجي، ولكن لازم اجي عن طريق إسرائيل، وده مش هيحصل ولو آخر يوم في عمري".

