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برلمان

«خناقة حادة» بين فتاة من حزب الوفد وأحد أنصار «أبو شقة».. فيديو

السبت 31/مارس/2018 - 01:07 ص
صدى البلد
فريدة على - معتز الخصوصى - عدسة صلاح مهدي
نشبت منذ قليل مشادة حادة بين فتاة من حزب الوفد وأحد أنصار المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد الجديد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب عقب إعلان نتيجة الانتخابات.

وفاز المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام لحزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، برئاسة «الوفد» لمدة 4 سنوات (2018-2022) خلفا للدكتور السيد البدوي رئيس الحزب السابق، في الانتخابات التي أجراها الحزب، الجمعة.

وتفوق أبو شقة على المهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الوفد، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول.

وحصل المستشار بهاء أبو شقة على ١٣٨٤ صوتا وحسام الخولي ٩٠٠ صوت وياسر حسان ١٩٣، وعلاء شوالي ٢٤ وسيد طه ٢.

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