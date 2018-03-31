محمد هنيدي يعتذر عن عدم حضور مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

اعتذر الفنان محمد هنيدى عن عدم حضور افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي، وذلك لارتباطه بتصوير أحدث أعماله الفنية، مما أصاب ادارة المهرجان بالارتباك الشديد، حيث إنه كان سيتسلم درع يحمل اسم الفنانة سميحة أيوب.



ويشارك في المهرجان 45 دولة هى: "الأردن، إسبانيا، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، وإنجلترا، وإيطاليا، والبحرين، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنجالديش، وبنين، وبوركينا فاسو، وبولندا، وتايوان، والتشيك، وتوجو، وتونس، والجزائر، ورومانيا، والسعودية، وسلطنة عمان، والسودان، وسوريا، والسويد، وسويسراـ والصين، والعراق، وغينيا، وفرنسا، وفلسطين، وكندا، والكوت ديفوار، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومالي، ومصر، والمغرب، والميكسيك، وموريتانيا، والنيجر، والهند، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليونان".