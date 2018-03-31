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مصطفى بكري: سيتم تحصيل غرامة على مقاطعي الانتخابات الرئاسية.. فيديو

السبت 31/مارس/2018 - 01:27 ص
صدى البلد
أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أنه سيتم تحصيل غرامات على المتخلفين عن الانتخابات الرئاسية، وفقًا للتصريحات الرسمية.

وعلق "بكري"، خلال حواره ببرنامج "لقمة عيش"، عبر فضائية "LTC"، على تحصيل الغرامات عن طريق فواتير الكهرباء، قائلًا: "ما أظنش أنهم هيعملوا كده".

وطالب بدمج الأحزاب الضعيفة حتى تكون قوية وفاعلة وقادرة على إخراج مرشح رئاسي، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بحاجة إلى حزب يتواصل مع الجماهير، وأن الدولة بحاجة إلى المعارضة البناءة.

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