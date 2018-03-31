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أخبار العالم

والد المصرية مريم مصطفى: منزعج وغاضب لعدم دفن ابنتي حتى الآن

السبت 31/مارس/2018 - 01:05 ص
مريم مصطفى
مريم مصطفى
أحمد قاسم
كشف محمد مصطفى والد طالبة الهندسة المصرية مريم مصطفى، التى وافتها المنية بعد أيام من تعرضها للضرب على أيدى 6 فتيات فى نوتنجهام بالمملكة المتحدة، أن السلطات البريطانية أخبرته أنه لا يستطيع دفنها إلا بعد انتهاء التحقيق في القضية، وأن هذا الأمر قد يستغرق 12 أسبوعا.

وقال مصطفى في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس: "هناك أدلة كافية للوصول إلى الجناة، أنا غاضب ومنزعج من التأخير، كيف يمكنني أن أنام في الوقت الذي توجد فيه ابنتي داخل المشرحة، ليس من العدل أن يكون الجناة خارج السجن".

وأضاف: "أنا مسجون في منزلي مع عائلتي، أريد أن أمارس حياتي الطبيعية مجددًا، لكن هذا لن يحدث طالما لم أدفن ابنتي، لديهم ما يكفي من أدلة لإدانة الجناة، لكن لا أفهم لماذا التأخير، أنا غاضب جدا ومنزعج للغاية من هذا الأمر".

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