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أخبار العالم

الأمم المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات تهرب النفط والفحم لكوريا الشمالية

السبت 31/مارس/2018 - 01:25 ص
كيم يونج زعيم كوريا
كيم يونج زعيم كوريا الشمالية
أ ش أ
أدرجت لجنة بمجلس الأمن الدولي الجمعة 21 شركة شحن و27 سفينة على القوائم السوداء بسبب اتهامات بخصوص تهريبهم النفط والفحم إلى كوريا الشمالية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن تلك العقوبات تم فرضها بناءًا على طلب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت القناة أن 12 شركة من تلك الشركات مقرها في كوريا الشمالية ، بينما خمس شركات في الصين ، والشركات الباقية في سنغافورة وساموا وبنما وجزر مارشال.

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