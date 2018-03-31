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كاتبة كويتية: على العرب أن يقفوا إجلالًا واحتراما للشعب المصري

السبت 31/مارس/2018 - 04:21 ص
صدى البلد
طالبت الكاتبة الكويتية عائشة الرشيد كافة الشعوب العربية أن يقفوا إجلالًا واحتراما للشعب المصري لما قدمه من تضحيات، مشيدة بمشاركة المصريين بكثافة بالانتخابات الرئاسية.

وأعربت في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء dmc" الجمعة، عن عشقها لمصر والمصريين، وقالت "يكفي المصريين شرفا أنهم أحبطوا أكبر مخطط تفتيت الوطن العربي والشرق الأوسط".

وتابعت الرشيد أن الصحوة العربية جاءت بعد ما عرف بالربيع العربي.

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