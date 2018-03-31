البيت الأبيض: أفعال الحوثيين تطرح مدى التزامهم بعملية السلام للتساؤل

قال البيت الأبيض إن الحوثيين باليمن ردوا على جهود من الأمم المتحدة لإنعاش عملية سلام في البلاد بأن هددوا بتنفيذ المزيد من الهجمات الصاروخية الطائشة، على غرار تلك التي أطلقوها يوم الأحد الماضي.



وأضاف البيت الأبيض، في بيان على موقعه الإلكتروني، الجمعة، أن هذه الأفعال من جانب الحوثيين تطرح للتساؤل مدى التزامهم بعملية السلام، وأن هذه الهجمات تظهر مرة أخرى أن قوات الحرس الثوري الإيراني مستمرة في عرقلة عملية سياسية وليدة، ومستمرة أيضا في تصعيد العدائيات وزعزعة استقرار المنطقة عبر تزويد الحوثيين وغيرهم بالسلاح.



وأكد البيان أن الولايات المتحدة من جانبها ماضية في مساعدة شركائها للدفاع عن أنفسهم وفي تقديم المساعدة الإنسانية الماسة، وفي دعم عملية أممية شاملة تستهدف حل النزاع وجلب السلام والأمن للمنطقة.