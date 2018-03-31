«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو».. «الإسكان»: طرح 100 ألف وحدة سكنية خلال أيام.. وتفاصيل جديدة عن مقتل «مريم» في بريطانيا يكشفها محامي الأسرة.. وتعرف على موعد استقالة الحكومة الحالية

«بكري» منفعلا: «الجزيرة» العميلة تجاهلت دماء الفلسطينيين في يوم الأرض

«الإسكان»: طرح 100 ألف وحدة سكنية خلال أيام

تفاصيل جديدة عن مقتل «مريم» في بريطانيا يكشفها محامي الأسرة

حمدي رزق يطالب الرئيس بوضع حد أدنى للمعاشات

تعرف على موعد استقالة الحكومة الحالية

حورية فرغلى تعليقًا على كسر أنفها": كنت ملكة جمال مصر فى 2002 هجمل نفسى ليه

وزير القوى العاملة: محور قناة السويس سيوفر مليون فرصة عمل

«بكري» يكشف سبب غناء العندليب «عدى النهار»

عماد أبو حسين: إيطاليا فتحت تحقيقا في وفاة «مريم»

ابن شقيق العندليب: «عبدالحليم حافظ حكى تاريخ بلده بصوته»

تناولت برامج «التوك شو»، أمس، الجمعة، العديد من القضايا والموضوعات المهمة والمميزة بجانب المُداخلات الهاتفية لكبار مسئولي الحكومة والشخصيات العامة.. وإلى أبرز الفيديوهات والأخبار.قال مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، إن قناة الجزيرة العميلة والخائنة تجاهلت دماء الفلسطينيين واستضافت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للتحدث عن الأوضاع في فلسطين.وأضاف " بكري " في برنامجه " حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"، منفعلا:"يا عرب شعب فلسطين يذبح بكافة الأسلحة والمدافع لأنه يطالب بحقه في الأرض والكرامة والعزة"، متسائلا:" أين الداعون لحقوق الإنسان في المنظمات الدولية، وأين تحرك العالم أجمع؟".وتابع :"الشعب الفلسطيني دفن مشروع القرن، ولن يستطيع أحد مواجهته، لأنه ذلك شعب جبار وقادر على المواجهة ".قال هانى يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه يتم طرح الوحدات السكنية والأراضى بما يناسب كافة شرائح الدخل، مشددا على أن هناك تنوعا فى مساحات الأراضى التى يتم طرحها للإسكان الاجتماعى حتى تناسب صاحب الدخل المتوسط.وأضاف "يونس" خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية تاوتد سرى في برنامج «الحياة اليوم» الذى يذاع على قناة «الحياة» أن هناك 100 وحدة سكنية، يتم طرحها خلال أيام وأيضا وحدات أخرى من "دار مصر" للمغتربين، مشيرا إلى أنه يتم الإعلان عن طرح 2000 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الحي الأول، مؤكدا أنه يتم الإعلان بالتفصيل عن الطرح الجديد من وحدات سكنية وأراضي في الصحف القومية.قال الدكتور عماد أبو حسين، محامى أسرة مريم عبد السلام، إن التحقيقات مازالت مستمرة والجميع فى انتظار تقرير الطب الشرعي الذي يثبت سبب الوفاة.أضاف "أبو حسين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر الأسبوع» المذاع على قناة المحور، أن الشرطة البريطانية قامت بالقبض على 3 فتيات من المتهمين في القضية على الرغم من أن الأشخاص الذين اعتدوا على مريم هم 6 ولكن تم استجواب الجميع.وكشف محامى أسرة مريم ان الاعتداء على مريم تم على ثلاث مراحل ولم يتدخل أحد لإنقاذها من المواطنين سوى مواطن واحد فقط وهو ظاهر في الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل موضحا أن الأماكن الثلاثة كان بها مواطنين.وأشار إلى أن الفتاة التي اعتدت على مريم لم تتحدث فى التحقيق ولكن قالت «لا تعليق» على جميع الأسئلة الموجهة لها.وأوضح أن هناك شبه كبيرة تؤكد ان الجريمة المرتكبة نتيجة كراهية، لأن هناك بعض المتهمات قاموا بالاعتداء على مريم وشقيقتها قبل هذه الحادثة في 18 اغسطس 2017.طالب الإعلامي حمدي رزق، الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة وضع حد أدنى للمعاشات، مضيفا: "إحنا عندنا حد أدنى للأجور بـ1200، ولازم تكون تلك القيمة موضوعة كحد أدنى للمعاشات".وأضاف "رزق" في برنامجه "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: " أنا صوت لأصحاب المعاشات، لأنني على علم بآلام أصحاب المعاشات".وتابع: "لا يوجد مواطن من أصحاب المعاشات تأخر عن النزول للإدلاء بصوته في الإنتخابات الرئاسية".قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، أن الحكومة المصرية تتقدم باستقالتها بعد أن يتم إعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية، موضحا أن الدستور المصري ينص على ذلك.وأضاف "كبيش" خلال حواره ببرنامج «آخر الأسبوع» المذاع على قناة المحور، تقديم الإعلامية دينا يحيى، أن استقالة الحكومة تكون قبل انتهاء الفترة الرئاسية وليس بعد إعلان النتيجة، وبعد ذلك يقوم الرئيس باختيار رئيس الحكومة الجديد الذي يختار الوزراء المساعدين له.وأشار إلى أن الدستور يتيح أن يكون الوزراء كما هما ولكن بعد الاستقالة وعرض الأسماء على مجلس النواب وكشف أن فوز الرئيس السيسي لا يعفي الحكومة من أن تتقدم باستقالتها.نفت الفنانة حورية فرغلى، أن يكون تراجع جمال وجهها بسبب كسر أنفها إلى عمليات التجميل التى أجرتها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها تعرضت لحادث أليم، وتابعت:"كنت ملكة جمال مصر فى 2002 هجمل نفسى ليه".وأضافت "فرغلى"، خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسرى، ببرنامج "أنا وأنا"، المذاع عبر فضائية "ON E"، أنها كانت تعيش ما بين دولة الإمارات وبريطانيا لفترة طويلة من عمرها كونها كانت بطلة الوطن العربى فى الفروسية، وتابعت:"عشت فترة طويلة من عمرى اتنقل بين الإمارات ولندن وبسبب وفاة خطيبى قبل زفافنا بيوم قدمت إلى مصر فى عام 2002 ومنذ وقتها وأنا مقيمة فى مصر.. حتى وقعت الحادثة الشهيرة وانكسرت أنفى".وأوضحت "فرغلى" أن أكثر ما يؤلمها هو الشائعات التى تقول أنها أثناء إجراء إحدى عمليات التجميل حدث ما حدث لوجهها، وتابعت:" أنا كنت بفسح الفرس وكان فيه اسرتين بيتخانقو خاف الفرس ووقعت من عليه وهو نزل عليا فجانى ديسك ومنخير انكسرت"، مشيرة إلى أن أحد الأطباء الذى كان من المفترض أن يصلح لها أنفها أحدث تلفا فى وضع التنفس بالأنف ما دفعها للذهاب إلى طبيب آخر لإصلاح العيب، فحدث ما حدث.ولفتت "فرغلى" إلى أن حالتها الصحية والنفسية تراجعت بسبب كم العمليات الكثيرة التى أجرتها بسبب حادث سقوطها من أعلى الحصان،وتابعت:"فى خلال السنتين التلاتة اللى عدو أنا عملت 7 عمليات بسبب الحادثة والناس تقول أن ده بسبب عمليات وده كان بيموتنى".وأكدت " فرغلى" أنها قاومت الألفاظ الجارحة التى يوجهها لها البعض ويطالبها بعدم التمثيل بعمل استفتاء عبر الفيسبوك ووجدت أن أكثر جمهورها يطالبها بالاستمرار فى التمثيل، وتابعت:" أنا الحمد الله الآن بقيت زى الفل وفاضل عملية أخيرة هعملها فى منخيرى..وأنا ممكن اتنازل عن التمثيل لو أن شكلى مبقيش يعجب".قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن العاصمة الإدارية الجديدة ستجذب عددا ضخما من العمالة، لافتًا إلى أن 85% من العمالة الموجودة حاليا بالموقع عمال بناء.وأشار "سعفان"، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الجمعة، تقديم الإعلامي محمد موسى، إلى أن محور قناة السويس سيوفر وحده مليون فرصة عمل.وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد لقاءات متعددة بين الوزارة وأصحاب الأعمال لتثقيفهم بالقوانين الخاصة بهم، مع الاستماع لمطالبهم.قال مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، إن المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، كان حريصا على اختيار اللحن والكلمات للأغاني، مضيفا:" كان يصرف من قوت يومه للخروج بلحن وكلمات تعيش في ضمير الشعب".وأضاف " بكري " في برنامجه " حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن عبدالحليم كان يجوب العالم للمساهمة في دعم المجهود الحربي، مضيفا:" عندما تعرضت مصر لنكسة 1967، وخرج الرئيس عبد الناصر بخطاب التنحي، رفض الشعب المصري ذلك لرغبته في استرداد سيناء كاملة وطرد العدو منها، إضافة إلى مواجهة النكسة بكل قوة".وتابع :"وغنى العندليب الأسمر أغنية "عدى النهار" التي تتحدث عن نكسة 67، وكيفية المواجهة للخروج من تلك الأزمة".وعرض" بكري"، مجموعة من أروع أغاني العندليب الأسمر الوطنية، لتذكر هذا الصوت العذب النابع من أرض الوطن.قال الدكتور عماد أبو حسين، محامى أسرة مريم عبد السلام، إن التحقيقات مازالت مستمرة فى قضية مريم، موضحا أن جثة مريم لم تسلم حتى الآن إلى أهلها، ولكنها موجودة في الطب الشرعي، مؤكدا أن الطب الشرعي يقول أن الأبحاث تأخذ وقتا طويلا، وهناك دكتور من الطب الشرعي المصري يقوم بالكشف على مريم يوم الثلاثاء القادم، لعمل تقرير عن الحالة بالكامل.وأضاف عماد أبو حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر الأسبوع» المذاع على قناة المحور، أن الحكومة المصرية تبذل جهد كبير وتقدم دعما لنا فى بريطانيا لأخذ حق الطالبة المصرية مريم، التي توفت نتيجة الاعتداء عليها من 6 فتيات.وكشف المحامي أنه يعاني في الحصول على المستندات والتقارير التي توجد في المستشفى، وأكد أنه حصل على جزء منها فقط ولم يستطع الحصول على التقارير الطبية بالكامل، وأشار إلى أن مريم تحمل الجنسية المصرية والإيطالية، وأن الحكومة الايطالية فتحت التحقيق في هذه القضية.قال محمد شبانة، ابن شقيق المطرب عبد الحليم حافظ، إن الراحل عبد الحليم حافظ، يعتبر الفنان الوحيد الذي حكي تاريخ بلده بصوته، وكان يحرص على تنقية الكلمات واللحن والموسيقى الجديدة والمتطورة، وكان يتعامل بإحساس في حياته الشخصية والعملية.أضاف" شبانة" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "عبد الحليم رجل كل الفترات، وحاضر بأغانيه وصوته العذب، وجعل عمله رقم واحد في حياته رغم مرضه".