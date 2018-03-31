وزيرة الثقافة: مشاركة الفرق الأجنبية في مهرجان دمنهور دليل على أمان مصر

قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، الجمعة، إن الفرق الأجنبية تطلب المشاركة في مهرجان (دمنهور الدولي للفولكلور) كل عام وذلك دليل على أن مصر تنعم بالأمن والأمان.



وأضافت الوزيرة، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش افتتاح مهرجان دمنهور الدولي السادس للفولكلور، أن الجديد في المهرجان لهذا العام هو زيادة عدد الفرق المشاركة من بلاد مختلفة، لافتة إلى أنه سيتم إقامة مهرجان مثيل في عدد من المحافظات الأخرى لتقديم أكثر من عنصر ثقافي.



وافتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم ترافقها محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده ورئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة السادسة من مهرجان دمنهور الدولي للفولكلور، والمقام على مسرح أوبرا دمنهور، ويستمر على مدار 9 أيام متصلة حتى السبت 7 إبريل المقبل، بمشاركة 18 فرقة من 10 دول عربية وأجنبية هي (مصر، ونيجيريا، وإندونيسيا، وفيتنام، والصين، وسريلانكا، والبرازيل، ولبنان، والأردن، وتونس).