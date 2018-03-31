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حوادث

إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالأقصر

السبت 31/مارس/2018 - 01:47 ص
صورة أرشيفية - حادث
صورة أرشيفية - حادث انقلاب ميكروباص
شمس يونس
أصيب 9 أشخاص بكسور وكدمات فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية منشية النوبة بالطود جنوب الأقصر، حيث كانت السيارة تقل 11 راكبًا.

وعلى الفور توجه محافظ الأقصر محمد بدر إلى مكان الحادث حيث تابع نقل المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولى وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم، والاطمئنان من مدير المستشفى على حالة المصابين.

وكانت 10 سيارات إسعاف قد توجهت إلى مكان الواقعة فور الإبلاغ عن الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولى.

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