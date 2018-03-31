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أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يُدين قتل إسرائيل المتظاهرين العزل

السبت 31/مارس/2018 - 02:44 ص
اعتداءات جيش الاحتلال
اعتداءات جيش الاحتلال على الفلسطينين
أ ش أ
أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بشدة ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من قمع وحشي تجاه المظاهرات التي انطلقت في قطاع غزة لإحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض؛ الأمر الذي أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه الجريمة الوحشية تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء حماية الشعب الفلسطيني.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إدانة هذه الجريمة النكراء، والتدخل الفوري لإنهاء هذه الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة، وإيقاف هذه الجرائم العدوانية بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال مستمرة في سياسة الغطرسة وتحدي المجتمع الدولي، من خلال ممارسات الترهيب والتهجير والقتل والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ضاربةً بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية، حيث تنتهك إسرائيل بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية وتمارس جرائمها على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

وجدد رئيس البرلمان العربي، تضامن البرلمان العربي الكامل مع الشعب الفلسطيني، في سبيل نضاله المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله وتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، واتخاذ الخطوات العملية التي تضع الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها، لاسيما مجلس الأمن الدولي، أمام مسؤولياته الحقيقية، للتصدي لهذه الجرائم الوحشية التي ترتكب يوميًا بحق الشعب الفلسطيني.

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