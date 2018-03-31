ملحمة "الحرافيش" تنتقل إلى الشاشة الصغيرة

تعاقد المنتج هاني أسامة مدير عام شركة The Producers على الحصول على حقوق تحويل الرواية إلى مسلسل تليفزيوني.



واتفق مع أم كلثوم نجلة الأديب الحاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988، على تحويل ملحمة الحرافيش إلى مسلسل عبر 10 مواسم، وأن يُعرض مسلسل ميرامار في شهر رمضان 2019.



وتعتبر The Producers شركة رائدة في الحصول على حقوق الاقتباس الفني لعدد من الأعمال الأدبية الناجحة، منها فيلم هيبتا: المحاضرة الأخيرة، الثنائية الروائية أنا شهيرة.. أنا الخائن لـنور عبد المجيد، و سلسلة رجل المستحيل للكاتب نبيل فاروق، كما حصلت على حقوق تحويل رواية أفيزيا للكاتب خالد زيدان، إلى مسلسل يتكون من 4 حلقات طويلة، وهو ما يحدث للمرة الأولى في العالم العربي.

