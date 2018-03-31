الأمم المتحدة: نخشى تدهور الأوضاع في غزة خلال الأيام المقبلة

قال مسئول كبير بالأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، إن الوضع في غزة "قد يتدهور خلال الأيام المقبلة" وحث على عدم استهداف المدنيين ولاسيما الأطفال.



وقال تاي -بروك زيرهون نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية "على إسرائيل أن تتحمل مسئولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، يجب عدم استخدام القوة الفتاكة إلا كملاذ أخير مع قيام السلطات بإجراء التحقيقات المناسبة في أي حالات وفاة تنجم عن ذلك".