مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن عن أعمال الطلبة المشاركة

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن قائمة أفلام الطلبة المشاركة فى فعاليات الدورة الرابعة، لتكتمل بذلك جميع الاختيارات الرسمية.



وتنوعت اختيارات المهرجان من الأفلام المقدمة والذى كان لطلاب المعهد العالى للسينما نصيب الأسد فيها، ومن المنتظر أن يحضر عدد كبير منهم لمشاهدة أفلامهم وسط جمهور الإسكندرية.



المهرجان يقام فى الفترة من 18 وحتى 24 من شهر أبريل المقبل، برئاسة المخرج محمد محمود والمدير الفنى المخرج مونى محمود، فيما يرأسه شرفيا الدكتور محمد العدل.