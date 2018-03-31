«ديلي ميل»: قارة إفريقيا ستنشطر إلى نصفين

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن قارة إفريقيا قد تنشطر إلى نصفين، وذلك بعد ظهور شرخ كبير يمتد لكيلومترات عديدة في جنوب غرب كينيا.



وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، الجمعة، إن الشرخ يتسع يوما بعد يوم، وقد تسبب في انهيار طريق نيروبي ناروك السريع، وكان مصحوبًا بنشاط زلزالي في المنطقة، مشيرةً إلى أن علماء الجيولوجيا يتوقعون أن هذا الشرخ يعتبر مؤشرًا قويًا على انشطار القارة الإفريقية وذلك في غضون ملايين السنين من الآن.



وقال عالم الجيولوجيا الكيني ديفيد أحيدي، إن الزلزال الذي وقع في شرق إفريقيا خلق شرخا عملاقا يمكن أن يواصل توسعه، في أي لحظة ويؤدي في المستقبل إلى انقسام القارة إلى جزئين.



وأضاف: "هذا التصدع العظيم سيقسم إفريقيا، وقد ثبت لنا أن جزءا من القشرة الأرضية - الصفيحة الصومالية - ابتعد عن الجزء الآخر بمقدار 2.5 سم. وفي المستقبل القريب، إذا استمرت العملية، فستنفصل عن الصفيحة الليثوسفية النوبية".

